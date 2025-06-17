Росія поскаржилась на "напад" дрона на її представництво у Швеції

Посольство Росії у Швеції заявило про напад невідомого безпілотника на приміщення його торговельного представництва.

Таке повідомлення зʼявилось на Facebook-сторінці російського посольства, пише "Європейська правда".

Посольство РФ у Стокгольмі стверджує, що в ніч проти вівторка торговельне представництво "зазнало нападу БПЛА".

"Пролетівши над територією, дрон скинув на майданчик перед центральним входом до торгпредства пакет з фарбою", – так описується злочин.

Чи постраждало приміщення представництва або його працівники, російське посольство не уточнило, але нагадало, що Швеція має забезпечувати йому охорону відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

"Згадана атака продовжила низку аналогічних нападів останнім часом на приміщення російської дипломатичної місії в Швеції, що ставлять під загрозу безпеку її співробітників, завдають шкоди майну представництва", – скаржиться диппредставництво.

Там також звинуватили шведську владу в черговому недотримані своїх міжнародно-правових зобов'язань і зажадали "виправлення такої ситуації".

Раніше посольство Росії у Швеції нарахувало понад десяток "актів вандалізму" проти себе, зокрема і з використанням дронів.

Якось там навіть стверджували, що українець начебто намагався протаранити ворота установи легковим автомобілем.