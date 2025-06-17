Россия пожаловалась на "атаку" дрона на ее представительство в Швеции
Посольство России в Швеции заявило о нападении неизвестного беспилотника на помещение его торгового представительства.
Такое сообщение появилось на Facebook-странице российского посольства, пишет "Европейская правда".
Посольство РФ в Стокгольме утверждает, что в ночь на вторник торговое представительство "подверглось нападению БПЛА".
"Пролетев над территорией, дрон сбросил на площадку перед центральным входом в торгпредство пакет с краской", – так описывается преступление.
Пострадало ли помещение представительства или его сотрудники, российское посольство не уточнило, но напомнило, что Швеция должна обеспечивать ему охрану в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
"Упомянутая атака продолжила ряд аналогичных нападений в последнее время на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников, наносящих ущерб имуществу представительства", – жалуется диппредставительство.
Там также обвинили шведские власти в очередном несоблюдении своих международно-правовых обязательств и потребовали "исправления такой ситуации".
Ранее посольство России в Швеции насчитало более десятка "актов вандализма" против себя, в том числе и с использованием дронов.
Как-то там даже утверждали, что украинец якобы пытался протаранить ворота учреждения легковым автомобилем.