У Росії побили дипломатку ЄС

У Владивостоку наприкінці травня невідомі напали на дипломатичну працівницю Європейського Союзу.

Про це, як передає "Європейська правда", стало відомо Spiegel.

За інформацією видання, європейська дипломатка родом з Румунії наприкінці травня перебувала у відрядженні у Росії разом із колегою з Франції, аби відвідати консульства європейських країн.

Близько сьомої ранку за місцевим часом жінка вийшла з готелю прогулятись, оскільки не могла заснути. У цей момент біля неї зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків і з погрозами накинулись на неї.

Після нападу дипломатку вивезли з Росії, її нинішній стан невідомий.

"У дипломатичних колах ЄС не відомо, чи нападники були співробітниками російської внутрішньої служби безпеки ФСБ, але є всі підстави так вважати", – пише Spiegel.

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер підтвердила напад і заявила, що у звʼязку з ним для пояснень викликали представника Росії при ЄС.

За інформацією Spiegel, у вівторок у Москві була запланована зустріч дипломатів різних країн ЄС для обговорення інциденту.

З початку повномасштабної війни Росії проти України посольства європейських країн все частіше стають об'єктом провокацій і актів вандалізму, але про побиття дипломатів досі не повідомлялось.