"Аландські острови наші": посольство Фінляндії в Росії зазнало вандалізму

Фінляндія після акту вандалізму щодо фінського посольства в Москві надіслала Росії ноту, в якій нагадала про обов'язок РФ забезпечувати безпеку фінського представництва та його співробітників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

У п'ятницю, 1 листопада, паркан посольства Фінляндії в Москві зазнав вандалізму. На паркані було написано по-шведськи: "Аландські острови наші". Також на паркан і через нього були кинуті яйця.

фото: Lehtikuva

Посол Фінляндії у Москві Мар'я Ліівала розповіла інформагентству STT, що акт вандалізму вчинили п'ятеро чоловіків, яких поліція швидко затримала.

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"Звісно, в таких випадках завжди заведено надсилати ноту, в якій вказується на проблему", – сказала посол. За її словами, заяву в поліцію не подавали.

У Міністерстві закордонних справ назвали інцидент неприємним і запевнили, що ставляться до нього серйозно. Ліівала повідомила, що паркан очищають і потім перефарбують.

За її словами, інцидент не матиме особливого впливу на подальшу роботу посольства, а заходи безпеки дипмісії "в порядку".

Нагадаємо, після вступу Фінляндії до НАТО становище консульства РФ на Аландських островах та його потенційне закриття стало предметом обговорень у країні.

Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі. Але фінський уряд зрештою відмовився від ідеї закрити російське консульство на Аландських островах.

За даними ЗМІ, консул Росії на Аландських островах Александр Рогов може працювати на російські розвідувальні служби.