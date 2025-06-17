В России избили дипломатку ЕС

Во Владивостоке в конце мая неизвестные напали на дипломатическую сотрудницу Европейского Союза.

Об этом, как передает "Европейская правда", стало известно Spiegel.

По информации издания, европейская дипломат родом из Румынии в конце мая находилась в командировке в России вместе с коллегой из Франции, чтобы посетить консульства европейских стран.

Около семи утра по местному времени женщина вышла из отеля прогуляться, поскольку не могла заснуть. В этот момент возле нее остановился автомобиль, из которого вышли двое мужчин и с угрозами набросились на нее.

После нападения дипломата вывезли из России, ее нынешнее состояние неизвестно.

"В дипломатических кругах ЕС не известно, были ли нападавшие сотрудниками российской внутренней службы безопасности ФСБ, но есть все основания так считать", – пишет Spiegel.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер подтвердила нападение и заявила, что в связи с ним для объяснений вызвали представителя России при ЕС.

По информации Spiegel, во вторник в Москве была запланирована встреча дипломатов разных стран ЕС для обсуждения инцидента.

С начала полномасштабной войны России против Украины посольства европейских стран все чаще становятся объектом провокаций и актов вандализма, но об избиении дипломатов до сих пор не сообщалось.