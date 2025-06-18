США закрили до п’ятниці консульство у Тель-Авіві і посольство у Єрусалимі

Державний департамент США заявив, що посольство США в Єрусалимі та консульство в Тель-Авіві залишатимуться закритими до кінця робочого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.

"З огляду на ситуацію з безпекою та відповідно до вказівок Командування внутрішніх військ Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі буде закрите завтра (середа, 18 червня) до п'ятниці (20 червня)", – йдеться в повідомленні департаменту.

Закриття стосується також консульської служби в Тель-Авіві, йдеться в повідомленні.

На тлі цьоготижневої рекомендації американцям, які планували поїздки до Ізраїлю, утриматися від поїздок, департамент заявив, що інформація про можливу допомогу громадянам, які бажають покинути регіон, наразі недоступна, і він не може рекомендувати варіанти поїздок, запропоновані третіми сторонами.

Головний аеропорт країни, міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона, закритий через обмін повітряними ударами. Державний департамент США заявив, що деяким державним службовцям, які не виконують надзвичайні функції, та членам їхніх сімей дозволено виїхати, але вони повинні залишатися на місці через відсутність виїзних рейсів.

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі 16 червня повідомив про незначні пошкодження від ударів іранських ракет поблизу відділення посольства в Тель-Авіві, але ніхто з персоналу США не постраждав.

ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.