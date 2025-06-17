Axios: Трамп "всерйоз розглядає" можливість ударити по ядерних обʼєктах Ірану

Президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

Про це, як передає "Європейська правда", стало відомо порталу Axios від трьох американських посадовців.

За словами джерел Axios, Трамп серйозно розглядає можливість завдання ударів США по іранських ядерних об'єктах, особливо по підземному заводу збагачення урану у Фордо.

Це питання стане предметом обговорень під час наради в Ситуаційній кімнаті у вівторок, заради якої президент США достроково завершив участь у саміті "Групи семи" в Канаді.

Як розповіли Axios два ізраїльські посадовці, що прем'єр-міністр Ізраїою Біньямін Нетаньягу і далі вважають, що Трамп, імовірно, вступить у війну проти Ірану найближчими днями.

Досі президент США публічно заявляв про бажання допомогти "укласти угоду" між Іраном та Ізраїлем і відновити переговори з Тегераном щодо іранським ядерної програми.

Але раніше у вівторок Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок заявив, що президент Дональд Трамп може "вжити подальших заходів", аби завадити Ірану створити ядерну зброю.