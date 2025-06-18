США закрыли до пятницы консульство в Тель-Авиве и посольство в Иерусалиме

Государственный департамент США заявил, что посольство США в Иерусалиме и консульство в Тель-Авиве будут оставаться закрытыми до конца рабочей недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Командования внутренних войск Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто завтра (среда, 18 июня) до пятницы (20 июня)", – говорится в сообщении департамента.

Закрытие касается также консульской службы в Тель-Авиве, говорится в сообщении.

На фоне рекомендаций на этой неделе американцам, которые планировали поездки в Израиль, воздержаться от поездок, департамент заявил, что информация о возможной помощи гражданам, желающим покинуть регион, пока недоступна, и он не может рекомендовать варианты поездок, предложенные третьими сторонами.

Главный аэропорт страны, международный аэропорт имени Бен-Гуриона, закрыт из-за обмена воздушными ударами. Государственный департамент США заявил, что некоторым государственным служащим, которые не выполняют чрезвычайные функции, и членам их семей разрешено выехать, но они должны оставаться на месте из-за отсутствия выездных рейсов.

Посол США в Израиле Майк Хакаби 16 июня сообщил о незначительных повреждениях от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, но никто из персонала США не пострадал.

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.