Держдеп США засудив масований удар РФ по Києву із десятками загиблих

У Державному департаменті США засудили масований російський удар по Києву в ніч на 17 червня, внаслідок якого, за останніми даними, загинуло понад 20 осіб.

Про це в ході брифінгу заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

Брюс розповіла, що американська адміністрація була поінформована про удар.

"Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих. Нещодавно президент чітко висловився з приводу ударів по цивільних районах", – підкреслила вона.

При цьому речниця Держдепу підтвердила, що під час атаки у Києві помер громадянин США.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні і готові надати всю можливу консульську допомогу. З поваги до родини в цей жахливий час ми не можемо надати жодної додаткової інформації з цього питання", – додала вона.

За останніми офіційними даними, кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 23, ще понад 100 осіб постраждали.

На масштабний обстріл в ніч проти 17 червня відреагували посли Німеччини і Британії, а також країн Балтії.