Госдеп США осудил массированный удар РФ по Киеву с десятками погибших

В Государственном департаменте США осудили массированный российский удар по Киеву в ночь на 17 июня, в результате которого, по последним данным, погибло более 20 человек.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".

Брюс рассказала, что американская администрация была проинформирована об ударе.

"Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших. Недавно президент четко высказался по поводу ударов по гражданским районам", – подчеркнула она.

При этом пресс-секретарь Госдепа подтвердила, что во время атаки в Киеве погиб гражданин США.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине и готовы оказать всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семье в это ужасное время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации по этому вопросу", – добавила она.

По последним официальным данным, число погибших в результате удара РФ по Киеву выросло до 23, еще более 100 человек пострадали.

На масштабный обстрел в ночь на 17 июня отреагировали послы Германии и Великобритании, а также стран Балтии.