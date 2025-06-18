Посольство США у Києві про удар Росії: цей безглуздий напад суперечить заклику Трампа

Посольство США в Україні після російського масованого удару по Києву 17 червня заявило, що "цей безглуздий напад" суперечить заклику американського президента Дональда Трампа закінчити війну.

Про це американське представництво написало у середу, 18 червня, у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У Києві середу 18 червня оголосили Днем жалоби в пам’ять жертв масованої атаки Росії на столицю у ніч на 17 червня. Станом на ранок 18 червня кількість жертв цієї атаки зросла до 23 – рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку у Києві тіла ще сімох загиблих.

Відтак у День жалоби в пам’ять жертв атаки посольство США висловило співчуття родинам загиблих. Також в американському представництві наголосили, що цей "безглуздий напад" суперечить заклику Трампа "припинити вбивства і закінчити війну".

"Сьогодні разом з усією Україною ми приєднуємося до дня жалоби в Києві за жертвами російського нападу 17 червня. 21 людина загинула, серед них – громадянин США. Понад 134 людини поранені, серед них – діти", – написали у посольстві США.

Також на російський удар відреагували у Державному департаменті США.

"Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих", – заявили там.

А Литва 17 червня викликала тимчасово повіреного у справах РФ до Міністерства закордонних справ через масований удар по Києву.