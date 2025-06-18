До МЗС Литви викликали представника РФ через масовані удари по Україні

Тимчасовий повірений у справах РФ в Литві напередодні був викликаний до литовського Міністерства закордонних справ через масований удар по Києву із десятками жертв.

Про це йдеться в заяві литовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Представнику РФ було заявлено рішучий протест у зв'язку з інтенсивними атаками російських збройних сил на мирне населення України.

"Від терористичних ударів російських збройних сил, під час яких, ймовірно, були використані касетні боєприпаси, постраждали мешканці Києва, Одеси, Запоріжжя та інших регіонів України", – наголосили в МЗС Литви.

У ноті протесту литовського МЗС, серед іншого, звертається увага на "особливо цинічну" заяву Міністерства оборони Російської Федерації про те, що всі намічені цілі в Україні були знищені.

"У документі також підкреслюється, що акти агресії, вчинені Росією проти цивільного населення України, порушують основні норми міжнародного гуманітарного права і є воєнними злочинами, за які не застосовується термін давності при притягненні винних до відповідальності", – додали у відомстві.

За останніми офіційними даними, кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 23, ще понад 100 осіб постраждали.

На масштабний обстріл в ніч проти 17 червня відреагували посли Німеччини і Британії, а також країн Балтії.

У Держдепі США також засудили масований удар РФ по Києву.