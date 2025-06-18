Посольство США в Киеве о ударе России: это бессмысленное нападение противоречит призыву Трампа
Посольство США в Украине после массированного удара России по Киеву 17 июня заявило, что "это бессмысленное нападение" противоречит призыву американского президента Дональда Трампа закончить войну.
Об этом американское представительство написало в среду, 18 июня, в соцсети Х, передает "Европейская правда".
В Киеве в среду, 18 июня, объявили Днем траура в память жертв массированной атаки России на столицу в ночь на 17 июня. По состоянию на утро 18 июня число жертв этой атаки возросло до 23 – спасатели извлекли из-под завалов разрушенного российской ракетой 9-этажного дома в Киеве тела еще семи погибших.
В День траура в память о жертвах атаки посольство США выразило соболезнования семьям погибших. Также в американском представительстве подчеркнули, что это "бессмысленное нападение" противоречит призыву Трампа "прекратить убийства и закончить войну".
"Сегодня вместе со всей Украиной мы присоединяемся к дню траура в Киеве по жертвам российского нападения 17 июня. 21 человек погиб, среди них – гражданин США. Более 134 человека ранены, среди них – дети", – написали в посольстве США.
Также на российский удар отреагировали в Государственном департаменте США.
"Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", – заявили там.
А Литва 17 июня вызвала временного поверенного по делам РФ в Министерство иностранных дел из-за массированного удара по Киеву.