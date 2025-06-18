У Литві хочуть розширити обов'язковий курс навичок оборони для школярів

Литовський Сейм у першому читанні схвалив пропозицію, яка передбачає розширення обов'язкового курсу громадянськості та навичок оборони і його викладанні для школярів.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Відтепер курс навичок оборони викладатимуть не тільки учням дев'ятих класів, а й усім учням 5–12 класів.

З відповідною ініціативою виступив лідер литовських консерваторів Лаурінас Кащюнас.

Він запропонував вже з наступного навчального року розпочати викладання цього курсу учням десятих класів. Потім поступово розширити курс на молодші, 5–8, класи, а також включити учнів 11-х і 12-х класів.

Мета – до 2028 року запровадити в школах по всій країні комплексний курс громадянськості та навичок оборони.

Програма, розроблена Міністерством освіти, науки і спорту, Міністерством національної оборони та Спілкою стрільців, покликана поліпшити знання з питань національної безпеки, ролі громадян в обороні держави та надати практичні навички.

Протягом трьох днів учні відпрацьовують навички виживання в польових умовах, а також те, як правильно поводитися і уникати небезпеки для життя і здоров'я в надзвичайних ситуаціях, як надавати першу допомогу.

Крім вищезазначених занять для дев'ятикласників, в 9-10 класах викладається обов'язковий предмет "Основи громадянськості".

Учні 11-12 класів можуть вибрати загальну програму "Національна безпека і національна оборона".

Учні також можуть добровільно долучитися до діяльності скаутів або Спілки стрільців, а ті, хто бажає пов'язати свою майбутню професію з військовою справою, мають можливість обрати навчання в кадетських школах.

Навчання в усіх школах країни організовує Спілка стрільців. Курс проводять резервісти, стрільці та професійні військовослужбовці.

Раніше повідомляли, що в одному з регіонів Литви створять відділення AirTech, в якому школярів навчатимуть конструювати безпілотники та керувати ними.

Крім того, литовське Міністерство освіти, науки і спорту нещодавно попередило школи країни про можливі наміри російських спецслужб вербувати підлітків для здійснення зловмисних дій.