В Литве хотят расширить обязательный курс навыков обороны для школьников

Литовский Сейм в первом чтении одобрил предложение, которое предусматривает расширение обязательного курса гражданственности и навыков обороны и его преподавание для школьников.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Отныне курс навыков обороны будут преподавать не только ученикам девятых классов, но и всем ученикам 5–12 классов.

С соответствующей инициативой выступил лидер литовских консерваторов Лауринас Кащюнас.

Он предложил уже со следующего учебного года начать преподавание этого курса ученикам десятых классов. Затем постепенно расширить курс на младшие, 5–8, классы, а также включить учеников 11-х и 12-х классов.

Цель – к 2028 году ввести в школах по всей стране комплексный курс гражданственности и навыков обороны.

Программа, разработанная Министерством образования, науки и спорта, Министерством национальной обороны и Союзом стрелков, призвана улучшить знания по вопросам национальной безопасности, роли граждан в обороне государства и дать практические навыки.

В течение трех дней ученики отрабатывают навыки выживания в полевых условиях, а также то, как правильно вести себя и избегать опасности для жизни и здоровья в чрезвычайных ситуациях, как оказывать первую помощь.

Кроме вышеупомянутых занятий для девятиклассников, в 9-10 классах преподается обязательный предмет "Основы гражданственности".

Учащиеся 11-12 классов могут выбрать общую программу "Национальная безопасность и национальная оборона".

Учащиеся также могут добровольно присоединиться к деятельности скаутов или Союза стрелков, а те, кто желает связать свою будущую профессию с военным делом, имеют возможность выбрать обучение в кадетских школах.

Обучение во всех школах страны организует Союз стрелков. Курс проводят резервисты, стрелки и профессиональные военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов Литвы создадут отделение AirTech, в котором школьников будут учить конструировать беспилотники и управлять ими.

Кроме того, литовское Министерство образования, науки и спорта недавно предупредило школы страны о возможных намерениях российских спецслужб вербовать подростков для совершения злоумышленного действий.