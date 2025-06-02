Влада Литви попередила школи про наміри спецслужб РФ вербувати підлітків

У Литві Міністерство освіти, науки і спорту нещодавно попередило школи країни про можливі наміри російських спецслужб вербувати підлітків для здійснення зловмисних дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Голова Національного центру кризового управління (НЦКУ) Вілмантас Віткаускас каже, що попередження та рекомендації керівникам навчальних закладів були надіслані з урахуванням того, що Росія вже випробувала цю тактику в Україні і тепер може перенести її на інші країни.

"Ми підготували рекомендації для дітей і підлітків, які будуть презентовані в школах. Важливо превентивно попереджати громадськість і бути готовими до провокацій, тож висловлена Міністерством освіти, науки і спорту турбота про дітей та оперативне реагування в підготовці й поширенні важливої інформації мають першорядне значення", – розповів очільник НЦКУ.

За його словами, зазвичай діти або підлітки отримують пропозиції заробити гроші від незнайомців у соціальних мережах.

Спочатку їх можуть попросити сфотографувати незначні будівлі або намалювати графіті, але пізніше вони можуть перейти до таких завдань, як фотографування військової техніки, військових об'єктів або участь у підпалі військових об'єктів чи закладенні вибухівки в певних місцях.

Департамент державної безпеки також написав у своїй останній доповіді про загрози про прагнення російських і білоруських спецслужб вербувати жителів Литви.

Раніше директор Департаменту державної безпеки Литви (VSD) Ремігіюс Брідікіс закликав політиків повернутися до пропозиції, яку литовська розвідка вперше озвучила майже десять років тому, – криміналізувати підривну діяльність.

Тим часом у Латвії служба оборонної розвідки та безпеки (MIDD) надала поради щодо виявлення можливих розвідників та диверсантів.