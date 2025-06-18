Одіозний заступник міністра аграрної політики Польщі подав у відставку

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак подав у відставку, заявивши про незгоду з баченням розвитку галузі, яке пропонує очільник міністерства Чеслав Секерський.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Під час пресконференції у середу, 18 червня, Колодзейчак наголосив, що не хоче боротися з "адміністративною машиною" та планує зосередитися на власному баченні аграрної політики.

"Я виконав усе, про що домовлявся з прем’єром Туском. Тепер час дозволити тим, хто відповідає за міністерство, діяти у власному темпі", – сказав він.

За його словами, рішення про відставку було ухвалене ще кілька тижнів тому, однак він дочекався завершення президентських виборів і вотуму довіри уряду, щоб уникнути політичної плутанини.

Колодзейчак підкреслив, що польське село – один із найдинамічніших секторів економіки країни, і наголосив на потребі швидких рішень та ефективного використання європейських фондів. Він також пообіцяв представити конкретні програми для аграрного сектора найближчим часом.

Однак за кілька годин до оголошення про відставку Колодзейчак публічно розкритикував Секерського.

У соцмережах та відкритому листі він заявив, що міністерство "погрузло в бюрократії", а відсутність чіткої стратегії вже не викликає подиву.

У відповідь Секерський заявив, що "Міністерство сільського господарства – це не полігон для експериментів", і розкритикував Колодзейчака за непослідовність у відповідальності та спроби змінити напрям діяльності без узгодження.

Зазначимо, взимку 2024 року Колодзейчак заявляв про занепокоєність тим, що українська агропродукція витісняє польську на німецькому ринку.

Тоді ж він заявив, що Польща допускає нові обмеження на імпорт з України, якщо домовитися з Києвом не вийде.

Потім ЗМІ писали про дивну поведінку заступника міністра сільського господарства Польщі на переговорах. Колодзейчак після розголосу назвав слова про його неадекватну поведінку спробою дискредитувати його та виключити з переговорного процесу.

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