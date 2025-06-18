Одиозный заместитель министра аграрной политики Польши подал в отставку

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак подал в отставку, заявив о несогласии с видением развития отрасли, которое предлагает глава министерства Чеслав Секерский.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Во время пресс-конференции в среду, 18 июня, Колодзейчак подчеркнул, что не хочет бороться с "административной машиной" и планирует сосредоточиться на собственном видении аграрной политики.

"Я выполнил все, о чем договаривался с премьером Туском. Теперь пора позволить тем, кто отвечает за министерство, действовать в своем темпе", – сказал он.

По его словам, решение об отставке было принято еще несколько недель назад, однако он дождался завершения президентских выборов и вотума доверия правительству, чтобы избежать политической неразберихи.

Колодзейчак подчеркнул, что польское село – один из самых динамичных секторов экономики страны, и отметил необходимость быстрых решений и эффективного использования европейских фондов. Он также пообещал представить конкретные программы для аграрного сектора в ближайшее время.

Однако за несколько часов до объявления об отставке Колодзейчак публично раскритиковал Секерского.

В соцсетях и открытом письме он заявил, что министерство "увязло в бюрократии", а отсутствие четкой стратегии уже не вызывает удивления.

В ответ Секерский заявил, что "Министерство сельского хозяйства – это не полигон для экспериментов", и раскритиковал Колодзейчака за непоследовательность в ответственности и попытки изменить направление деятельности без согласования.

Отметим, зимой 2024 года Колодзейчак заявлял о беспокойстве тем, что украинская агропродукция вытесняет польскую на немецком рынке.

Тогда же он заявил, что Польша допускает новые ограничения на импорт из Украины, если договориться с Киевом не получится.

Затем СМИ писали о странном поведении заместителя министра сельского хозяйства Польши на переговорах. Колодзейчак после резонанса назвал слова о его неадекватном поведении попыткой дискредитировать его и исключить из переговорного процесса.

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