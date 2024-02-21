В уряді Польщі занепокоєні, що через українське зерно вони втрачають німецький ринок

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що повідомлення про те, що українське зерно залишається в Польщі, незважаючи на ембарго, не підтвердилися, але разом з тим українська продукція витісняє польську на німецькому ринку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агенція PAP.

Колодзейчак зазначив, що українське зерно наразі проходить через Польщу транзитом і не імпортується до країни. "Ні пшениця, ні кукурудза, ні ріпак. Ці продукти тут не залишаються", – підкреслив він.

Представник міністерства розповів, що за останні кілька тижнів отримав кілька інформаційних повідомлень про нібито розвантаження українських товарів у Польщі, які мали б лише пройти лише через країну. "Жодна з цих відомостей не підтвердилася", – зазначив він, хоча водночас закликав бути уважними до таких ситуацій і повідомляти про можливі порушення.

"Якби я протестував сьогодні, я б заблокував інший кордон. Я не хочу нікому тут натякати, але Польща ввела ембарго на продукти з України, які нас найбільше турбують.

Німеччина, ми також бачимо протести в Німеччині і голоси німецьких фермерів, що вони не хочуть цих продуктів з України, де можна побачити, що компанії багато купують у Польщі, але уряд не запровадив ембарго на ці продукти, які викликають занепокоєння, і німецький ринок також був відібраний у нас українською продукцією (...)" – сказав заступник міністра.

За його словами, слід запровадити квоти на товари з України, що надходять до ЄС. Також слід зробити більш ефективним їх транспортування за межі ЄС. "Наразі ми даємо себе витіснити із західноєвропейських ринків, і це факт", – підсумував він.

У вівторок по всій Польщі відбулися численні акції протесту фермерів, які блокували дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною. Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом".

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії. У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Віцепрем’єри українського уряду Олександр Кубраков і Юлія Свириденко закликали до якнайшвидшого вирішення блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі та України, зокрема перешкоджання пасажирському руху.