ЗМІ: G7 не ухвалила спільної заяви щодо України через опір США

Канада відмовилася від планів щодо випуску "Групою семи" сильної заяви щодо війни в Україні після опору з боку США.

Про це повідомив журналістам канадський посадовець у кулуарах саміту лідерів у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Посадовець зазначив, що американська сторона хотіла пом'якшити проєкт заяви, а Канада вважала, що це буде несправедливо по відношенню до України, президент якої прибув на саміт у вівторок.

Текст, узгоджений рештою шести членів групи, включений до заяви, яку канадський прем'єр-міністр Марк Карні мав опублікувати пізніше, повідомив посадовець.

"Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", – йдеться в заяві голови.

"Вони визнали, що Україна зобов'язалася до беззастережного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі можливості для посилення тиску на Росію, включаючи фінансові санкції", – йдеться у заяві.

Цього року Канада головує в G7. Інші лідери не повинні підписувати заяви голови G7.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.