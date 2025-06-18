СМИ: в Украине сомневаются, стоит ли Зеленскому ехать на саммит НАТО

Некоторые украинские чиновники выражают сомнение в целесообразности визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге в конце июня.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, украинские дипломаты разочарованы тем, что президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде и не встретился с Зеленским.

Еще одним ударом для Киева стало вето США на совместное заявление по Украине.

Некоторые украинские чиновники заявили, что пока не уверены, стоит ли Зеленскому участвовать в саммите НАТО в Гааге на следующей неделе, "поскольку нет гарантий, что Трамп будет присутствовать", говорится в материале.

"Украина постоянно подвергается опасности, поскольку является жертвой событий и краткосрочного внимания Трампа. Владимир Путин знает об этом, и, возможно, именно поэтому вчера ночью на Украину была совершена столь масштабная атака. Накануне саммита звучали всевозможные обещания, в том числе о новых поставках оружия из США", – сказал собеседник издания.

Как сообщалось, Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским, чтобы вернуться в Вашингтон, где, по его словам, он должен следить за конфликтом между Израилем и Ираном.

Зеленский в обращении к участникам саммита заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.