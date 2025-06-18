МЗС Німеччини – Ірану: ніколи не пізно сісти за стіл переговорів

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав керівництво Ірану надати переконливі гарантії того, що країна не прагне отримати ядерну зброю, і продемонструвати готовність до переговорного вирішення ситуації на тлі зростання побоювань щодо подальшої військової ескалації між Іраном та Ізраїлем.

Про це він заявив на пресконференції у середу, 18 червня, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Вадефуль зазначив, що побоювання Ізраїлю щодо потенційного розвитку ядерної зброї в Ірані є виправданими, а також визнав право Ізраїлю на самозахист.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що "рішення Ізраїлю вжити заходів проти цієї загрози є зрозумілим".

"Ми як і раніше готові до переговорів. Але Іран має діяти терміново... ніколи не пізно сісти за стіл переговорів, якщо маєш щирі наміри", – заявив він.

Він також повідомив, що його міністерство організовує спеціальні авіарейси в середу та четвер для евакуації приблизно 180 громадян Німеччини через Амман.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї заявив, що будь-яке втручання США у конфлікт на Близькому Сході стане приводом "для повномасштабної війни в регіоні".