Іран лякає "повномасштабною війною", якщо США долучаться до конфлікту на Близькому Сході

Будь-яке втручання США у конфлікт на Близькому Сході стане приводом "для повномасштабної війни в регіоні", заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву речника іранського МЗС наводить Sky News.

Ця заява з’явилась на тлі повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

"Будь-яке втручання США стане причиною для розв'язування повномасштабної війни в регіоні", – сказав Багаеї.

На запитання, чи вважає він, що США можуть контролювати свого союзника Ізраїль, Багаеї відповів: "Не дуже".

У вівторок Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

Тим часом ЗМІ помітили незвичну активність літаків США на тлі конфлікту на Близькому Сході.