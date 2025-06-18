МИД Германии – Ирану: никогда не поздно сесть за стол переговоров

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал руководство Ирана предоставить убедительные гарантии того, что страна не стремится получить ядерное оружие, и продемонстрировать готовность к переговорному решению ситуации на фоне роста опасений относительно дальнейшей военной эскалации между Ираном и Израилем.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 18 июня, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Вадефуль отметил, что опасения Израиля относительно потенциального развития ядерного оружия в Иране являются оправданными, а также признал право Израиля на самооборону.

Глава МИД Германии подчеркнул, что "решение Израиля принять меры против этой угрозы является понятным".

"Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но Иран должен действовать срочно... никогда не поздно сесть за стол переговоров, если у тебя есть искренние намерения", – заявил он.

Он также сообщил, что его министерство организует специальные авиарейсы в среду и четверг для эвакуации примерно 180 граждан Германии через Амман.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. После этого начался обмен ударами.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаэи заявил, что любое вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для полномасштабной войны в регионе".