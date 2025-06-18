Естонія та Фінляндія попередили судна про навігаційні збої у Фінській затоці

Фінляндія та Естонія оголосили навігаційне попередження у Фінській затоці у зв'язку з почастішанням збоїв у роботі глобальних супутникових навігаційних систем, що впливає на безпеку судноплавства.

Про це повідомив Департамент транспорту Естонії, пише "Європейська правда".

У заяві наголосили, що збої в роботі Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) значно зросли і становлять пряму загрозу безпеці судноплавства у Фінській затоці.

"Фінляндія та Естонія продовжують попереджати судна про можливі збої. Також було випущено спільні керівні принципи, що допомагають суднам підготуватися до збоїв", – йдеться в повідомленні.

В естонському департаменті зазначили, що "кількість збоїв неухильно зростала в першій половині року і ще більше посилилася в червні".

Нагадаємо, нещодавно Литва і ще 12 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах Спільноти.

У листі до Комісії зазначається, що перебої з сигналами GNSS є не випадковими інцидентами, а систематичними, повторюваними і цілеспрямованими діями російського і білоруського режимів, спрямованими на порушення стабільного функціонування інфраструктури регіону, особливо зв'язку.

Через кілька днів заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.

А 17 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна фіксує над Балтійським морем перебої з GPS, що пов’язано із діями Росії.