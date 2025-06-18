Эстония и Финляндия предупредили суда о навигационных сбоях в Финском заливе

Финляндия и Эстония объявили навигационное предупреждение в Финском заливе в связи с учащением сбоев в работе глобальных спутниковых навигационных систем, что влияет на безопасность судоходства.

Об этом сообщил Департамент транспорта Эстонии, пишет "Европейская правда".

В заявлении подчеркнули, что сбои в работе Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) значительно возросли и представляют прямую угрозу безопасности судоходства в Финском заливе.

"Финляндия и Эстония продолжают предупреждать суда о возможных сбоях. Также были выпущены совместные руководящие принципы, помогающие судам подготовиться к сбоям", – говорится в сообщении.

В эстонском департаменте отметили, что "количество сбоев неуклонно росло в первой половине года и еще больше усилилось в июне".

Напомним, недавно Литва и еще 12 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах Сообщества.

В письме Комиссии отмечается, что перебои с сигналами GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и целенаправленными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

Через несколько дней заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил, что масштаб блокируемых Россией сигналов GPS расширяется.

А 17 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна фиксирует над Балтийским морем перебои с GPS, что связано с действиями России.