Єврокомісія: навіть у разі миру в Україні повернення до газу з Росії не буде

Європейська комісія заявила, що ЄС повністю відмовиться від імпорту викопного палива з Росії до кінця 2027 року, незалежно від подальшого розвитку війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, його цитує The Guardian.

План поступової зупинки імпорту російського газу Європейська комісія представила 17 червня. Йоргенсен наголосив, що запропонована заборона на імпорт російського газу залишатиметься чинною навіть у разі досягнення миру в Україні.

За його словами, це рішення продиктоване не лише повномасштабним вторгненням РФ, а передусім тим, що Москва використала енергетику як зброю.

"Ми вводимо цю заборону, тому що Росія використовує енергію як зброю проти нас, тому що Росія шантажує держави-члени ЄС, і тому вона не є торговим партнером, якому можна довіряти", – сказав він.

"Це також означає, що незалежно від того, чи буде мир, чи ні – а ми всі, звичайно, сподіваємося, що буде, – ця заборона залишиться в силі", – додав єврокомісар.

Нова ініціатива вже викликала опір з боку Угорщини, Словаччини та Австрії – країн, які досі суттєво залежать від російських енергоносіїв.

Втім, згідно з попередніми оцінками, вони не мають достатньої підтримки серед інших держав-членів, щоб заблокувати перетворення плану на обов’язкове законодавство ЄС.

Нагадаємо, в Австрії вважають, що ЄС повинен бути відкритим до відновлення імпорту російського природного газу, якщо між Росією та Україною буде укладено мирну угоду.