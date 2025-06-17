Єврокомісія представила план повної зупинки імпорту газу та нафти з РФ до кінця 2027 року

Європейська комісія у вівторок офіційно представила законодавчу пропозицію для того, щоб поетапно припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Єврокомісії.

Запропоноване регулювання передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG), що походить з Росії або експортується прямо чи опосередковано з території РФ.

Також встановлено графік припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Згідно з пропозицією, нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

Імпорт за чинними короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що надходить трубопроводами до внутрішньоконтинентальних країн за довгостроковими угодами – вони дозволятимуться до кінця 2027 року.

Також буде заборонено укладання довгострокових контрактів на використання терміналів LNG для клієнтів із Росії або підконтрольних їй компаній.

Країни-члени ЄС будуть зобов’язані представити чіткі плани диверсифікації енергопостачання з конкретними етапами та заходами для поетапного припинення імпорту російських енергоресурсів.

Комісія наголошує, що на сьогодні Європа має достатню інфраструктуру, добре інтегрований ринок газу та доступ до альтернативних постачальників, що дозволяє здійснити цей перехід без суттєвого впливу на економіку чи енергобезпеку.

Регламент також містить вбудовані механізми гнучкості, які враховують реалії ринку і водночас забезпечують правову визначеність для компаній.

Очікується, що Європарламент і Рада ЄС розглянуть цю пропозицію у звичайному законодавчому порядку. Для її ухвалення в Раді ЄС потрібна кваліфікована більшість.

"Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи енергію як зброю. Ми зробили чіткий вибір: перекрити цей потік і остаточно завершити епоху російських викопних ресурсів у Європі", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Напередодні у Люксембурзі пройшло засідання Ради ЄС з енергетичних питань, на якій Рада обговорила поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени.

Словаччина та Угорщина виявились двома країнами Європейського Союзу, які не підтримали висновки Ради ЄС щодо посилення енергетичної безпеки, зокрема за рахунок відмови від російських енергоносіїв.