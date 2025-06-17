Австрія допускає повернення до російського у разі миру в Україні

В Австрії заявили, що ЄС повинен бути відкритим до відновлення імпорту російського природного газу, якщо між Росією та Україною буде укладено мирну угоду.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія у вівторок запропонувала законодавчі заходи для припинення залежності ЄС від російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

"Ми систематично розглянемо всі пропозиції, а потім визначимося з нашою позицією", – заявила журналістам з цього приводу держсекретар з питань енергетики Елізабет Зегетнер щодо пропозицій.

"Але вже зараз зрозуміло, що коли війна нарешті закінчиться, ми повинні врахувати це в нашій оцінці ситуації", – сказала вона.

Дипломати ЄС повідомили агентству, що Зегетнер під час закритої зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у понеділок наголосила на необхідності переглянути заборону на імпорт російського газу, якщо буде укладено мирну угоду щодо України. Жодна інша країна-член ЄС не висловила такої вимоги.

У вівторок її офіс опублікував роз'яснення, в якому йдеться, що Австрія рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну у 2022 році та підтримує пропозицію про заборону імпорту російського газу.

"Твердження, що Австрія хоче знову імпортувати російський газ після війни, не кажучи вже про зараз, є просто неправдивим", – йдеться в заяві.

Однак у ній додано, що у довгостроковій перспективі "ЄС повинен залишити відкритими всі варіанти, щоб переоцінити ситуацію після закінчення війни і мати можливість і надалі забезпечувати безпечне та економічно ефективне енергопостачання в майбутньому".

Угорщина та Словаччина відхилили план заборони імпорту російського газу. Пропозиції комісії розроблені таким чином, щоб вони могли бути прийняті як закон за згодою кваліфікованої більшості країн-членів ЄС. Це означає, що одна або дві країни не зможуть їх заблокувати.

Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив у понеділок, що відновлення імпорту російського газу в майбутньому, навіть за умови укладення мирної угоди в Україні, було б "дуже нерозумним рішенням".

Росія все ще постачає в ЄС близько 19% газу, що менше, ніж приблизно 45% до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.