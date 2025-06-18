На тлі риторики Трампа Британія прагне деескалації на Близькому Сході

В уряді Великої Британії запевняють, що зосереджені на деескалації ситуації на Близькому Сході на тлі повідомлень про те, що США розглядають можливість приєднання до військових дій Ізраїлю проти Ірану.

Коментар речника британського премʼєр-міністра наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Речник наголосив, що позиція Британії в контексті протистояння Ізраїлю та Ірану "залишається незмінною: ми хочемо деескалації ситуації, ми хочемо деескалації, а не ескалації".

"Ми чітко розуміємо, що деескалація є правильним результатом для Близького Сходу, ми усвідомлюємо, як сказав прем'єр-міністр, що це має вплив на життя людей у Великій Британії", – додав він.

За словами представника британського уряду, Лондон працює з партнерами, "щоб ще раз наголосити на необхідності повернення до дипломатичних засобів".

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

У середу Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".