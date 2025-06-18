Верховний лідер Ірану пригрозив США "непоправною шкодою" у разі втручання
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".
Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AP.
Заяву 86-річного Хаменеї зачитав ведучий державного телебачення на фоні статичного зображення духовного лідера. Причини, з яких аятола не виступив особисто, залишаються невідомими. Можливо, це захід безпеки для захисту Хаменеї, точне місцеперебування якого не є загальновідомим.
Раніше він уже з’являвся в ефірі після початку ізраїльських атак, що тривають з п’ятниці.
"Будь-яка військова участь США у цій сфері безсумнівно спричинить для них непоправну шкоду", – йдеться у заяві Хаменеї.
У своєму посланні Хаменеї також закликав посадовців "продовжувати свою роботу з силою і вірою в Бога".
"Бог неодмінно і безсумнівно приведе іранський народ до перемоги", – сказав він.
Державне телебачення повідомило, що відеозапис виступу Хаменеї буде показано пізніше.
У вівторок президент США Дональд Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.
Тим часом ЗМІ помітили незвичну активність літаків США на тлі конфлікту на Близькому Сході.