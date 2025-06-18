На фоне риторики Трампа Британия стремится к деэскалации на Ближнем Востоке

В правительстве Великобритании уверяют, что сосредоточены на деэскалации ситуации на Ближнем Востоке на фоне сообщений о том, что США рассматривают возможность присоединения к военным действиям Израиля против Ирана.

Комментарий представителя британского премьер-министра приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Представитель подчеркнул, что позиция Великобритании в контексте противостояния Израиля и Ирана "остается неизменной: мы хотим деэскалации ситуации, мы хотим деэскалации, а не эскалации".

"Мы четко понимаем, что деэскалация является правильным результатом для Ближнего Востока, мы осознаем, как сказал премьер-министр, что это влияет на жизнь людей в Великобритании", – добавил он.

По словам представителя британского правительства, Лондон работает с партнерами, "чтобы еще раз подчеркнуть необходимость возвращения к дипломатическим средствам".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.

В среду Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что любое участие американских сил в военных ударах Израиля по Исламской республике причинят Вашингтону "непоправимый ущерб".