Президент Румунії надіслав листа зі співчуттями після удару по Києву

Румунський президент Нікушор Дан відправив посольству України в Румунії листа зі співчуттями після російського удару балістичною ракетою по Києву, в результаті якого загинули понад два десятки людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство на Facebook-сторінці.

В українському посольстві в Бухаресті зазначили, що отримали багато електронних повідомлень зі співчуттями щодо трагедії у Києві, серед яких – лист співчуття від президента Румунії.

"Від себе особисто та від імені громадян Румунії висловлюю співчуття та глибоку скорботу у зв'язку з втратою людських життів внаслідок жорстокого нападу на місто Київ", – ідеться в листі.

Дан наголошує, що Росія і далі показує небажання мирних переговорів, продовжуючи жорстоку війну всупереч нормам міжнародного права.

"Румунія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту її свободи, незалежності та суверенітету", – завершується лист румунського президента.

У ніч проти 17 червня Росія здійснила масований обстріл Києва, ударивши балістичною ракетою по житловій багатоповерхівці. Станом на полудень 18 червня кількість жертв зросла до 28.

Литва викликала тимчасово повіреного у справах РФ до Міністерства закордонних справ через масований удар по Києву.

У середу низка посольств різних країн приєдналися до Дня жалоби в памʼять про жертв масованої атаки Росії на Київ 17 червня та приспустили прапори.