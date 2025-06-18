Президент Румынии направил письмо с соболезнованиями после удара по Киеву

Румынский президент Никушор Дан направил посольству Украины в Румынии письмо с соболезнованиями после российского удара баллистической ракетой по Киеву, в результате которого погибли более двух десятков человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство на Facebook-странице.

В украинском посольстве в Бухаресте отметили, что получили много электронных сообщений с соболезнованиями по поводу трагедии в Киеве, среди которых – письмо соболезнования от президента Румынии.

"От себя лично и от имени граждан Румынии выражаю соболезнования и глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате жестокого нападения на город Киев", – говорится в письме.

Дан подчеркивает, что Россия продолжает демонстрировать нежелание мирных переговоров, продолжая жестокую войну вопреки нормам международного права.

"Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для защиты ее свободы, независимости и суверенитета", – завершается письмо румынского президента.

В ночь на 17 июня Россия осуществила массированный обстрел Киева, ударив баллистической ракетой по жилому многоэтажному дому. По состоянию на полдень 18 июня число жертв возросло до 28.

Литва вызвала временного поверенного в делах РФ в Министерство иностранных дел из-за массированного удара по Киеву.

В среду ряд посольств разных стран присоединились к Дню траура в память о жертвах массированной атаки России на Киев 17 июня и приспустили флаги.