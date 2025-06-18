У День жалоби за жертвами удару РФ по Києву іноземні посольства приспустили прапори
Новини — Середа, 18 червня 2025, 16:02 —
Низка посольств різних країн приєдналися до Дня жалоби в памʼять про жертв масованої атаки Росії на Київ 17 червня та приспустили прапори.
Про це іноземні дипломатичні представництва написали у соцмережах, передає "Європейська правда".
У середу, 18 червня, естонське посольство опустило прапори на знак солідарності з жителями Києва в День жалоби.
"Ми сумуємо разом. Немає слів, щоб описати жорстокість і руйнування, вчинені терористичною Росією", – заявили у представництві країни.
До Дня жалоби в памʼять про жертв масованої атаки Росії на українську столицю долучилися посольства Франції, Німеччини та Польщі.
Також посольство Італії приспустило прапор своєї країни та Європейського Союзу.
"Ми приєднуємося до жалоби за цивільними жертвами нещодавніх жорстоких російських атак проти Києва та інших міст і регіонів України", – йдеться у заяві дипломатичної установи.
У Києві середу 18 червня оголосили Днем жалоби в пам’ять жертв масованої атаки Росії на столицю у ніч на 17 червня. Станом на полудень 18 червня кількість жертв цієї атаки зросла до 28 – рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку у Києві тіла ще сімох загиблих.
Цього ж дня посольство США в Україні заявило, що "цей безглуздий напад" суперечить заклику американського президента Дональда Трампа закінчити війну.
Також на російський удар відреагували у Державному департаменті США.
"Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих", – заявили там.
А Литва 17 червня викликала тимчасово повіреного у справах РФ до Міністерства закордонних справ через масований удар по Києву.