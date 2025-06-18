У День жалоби за жертвами удару РФ по Києву іноземні посольства приспустили прапори

Низка посольств різних країн приєдналися до Дня жалоби в памʼять про жертв масованої атаки Росії на Київ 17 червня та приспустили прапори.

Про це іноземні дипломатичні представництва написали у соцмережах, передає "Європейська правда".

У середу, 18 червня, естонське посольство опустило прапори на знак солідарності з жителями Києва в День жалоби.

"Ми сумуємо разом. Немає слів, щоб описати жорстокість і руйнування, вчинені терористичною Росією", – заявили у представництві країни.

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До Дня жалоби в памʼять про жертв масованої атаки Росії на українську столицю долучилися посольства Франції, Німеччини та Польщі.

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Фото: Х

Фото: Х

Також посольство Італії приспустило прапор своєї країни та Європейського Союзу.

"Ми приєднуємося до жалоби за цивільними жертвами нещодавніх жорстоких російських атак проти Києва та інших міст і регіонів України", – йдеться у заяві дипломатичної установи.

Фото: Х

У Києві середу 18 червня оголосили Днем жалоби в пам’ять жертв масованої атаки Росії на столицю у ніч на 17 червня. Станом на полудень 18 червня кількість жертв цієї атаки зросла до 28 – рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку у Києві тіла ще сімох загиблих.

Цього ж дня посольство США в Україні заявило, що "цей безглуздий напад" суперечить заклику американського президента Дональда Трампа закінчити війну.

Також на російський удар відреагували у Державному департаменті США.

"Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих", – заявили там.

А Литва 17 червня викликала тимчасово повіреного у справах РФ до Міністерства закордонних справ через масований удар по Києву.