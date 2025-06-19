Угорщина та США обговорюють співпрацю в космічній та військовій сферах

Угорщина і США обговорюють угоду про співпрацю, до якої може входити співпраця в космічній галузі та військовій сфері, маючи на меті компенсувати наслідки потенційних американських мит.

Про це пише агентство Reuters, яке поспілкувалося із парламентським державним секретарем Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Левенте Мадяром у кулуарах заходу в угорському посольстві в Лондоні, передає "Європейська правда".

У середу, 18 червня, Мадяр надав деталі переговорів між США та Угорщиною, заявивши, що хоча швидкого укладення угоди не очікується, сторони сподіваються досягти згоди щодо проєктів в енергетичній, космічній та військовій сферах.

"Ми говоримо про кілька конкретних проєктів, які можуть бути включені в таку угоду. Є багато можливостей для співпраці. Ми дуже сподіваємося, що можна зробити великі речі на благо угорського народу", – сказав Мадяр, не надавши термінів, оскільки адміністрація США зараз "зайнята іншими справами".

Варто звернути увагу, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у квітні, що Угорщина розраховує підписати торговельну угоду з США протягом шести місяців.

16 червня американський президент Дональд Трамп провів свою першу двосторонню зустріч президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У підсумку вони доручили своїм командам "прискорити роботу над укладенням хорошої і справедливої угоди".

Проте, після зустрічі, Трамп розкритикував Європейський Союз за те, що той не запропонував Вашингтону "справедливої" торговельної угоди.