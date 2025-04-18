Орбан очікує на укладання торгової угоди із США протягом шести місяців

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очікує підписання ділової угоди із США, яка могла б допомогти компенсувати ймовірний вплив мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, протягом шести місяців.

Про це він сказав в інтерв’ю угорським ЗМІ, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Орбан заявив, що наразі тривають переговори з американцями щодо економічних питань, які були б вигідні для країни.

"Мита матимуть негативний вплив, але ми ведемо переговори про інші економічні угоди, щоб компенсувати ці (мита. – Ред.)", – сказав угорський прем’єр.

Відтак він очікує підписання ділової угоди із США, яка могла б допомогти компенсувати ймовірний вплив мит, протягом шести місяців.

Як зазначило агентство, Угорщина як член Європейського Союзу має автомобільну промисловість, що є ключовим рушієм її економіки, але вона може зазнати удару через мита США.

Цього тижня економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

Але європейська сторона, за даними ЗМІ, після переговорів на початку тижня не отримала більше ясності щодо того, коли США будуть готові зняти свої тарифи.

17 квітня Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладання торгової угоди між США та Європейським Союзом.