Венгрия и США обсуждают сотрудничество в космической и военной сферах

Венгрия и США обсуждают соглашение о сотрудничестве, в которое может входить сотрудничество в космической отрасли и военной сфере, с целью компенсировать последствия потенциальных американских пошлин.

Об этом пишет агентство Reuters, которое пообщалось с парламентским государственным секретарем Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Левенте Мадяром в кулуарах мероприятия в венгерском посольстве в Лондоне, передает "Европейская правда".

В среду, 18 июня, Мадяр предоставил детали переговоров между США и Венгрией, заявив, что хотя быстрого заключения соглашения не ожидается, стороны надеются достичь согласия по проектам в энергетической, космической и военной сферах.

"Мы говорим о нескольких конкретных проектах, которые могут быть включены в такое соглашение. Есть много возможностей для сотрудничества. Мы очень надеемся, что можно сделать большие вещи на благо венгерского народа", – сказал Мадяр, не предоставив сроков, поскольку администрация США сейчас "занята другими делами".

Стоит обратить внимание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в апреле, что Венгрия рассчитывает подписать торговое соглашение с США в течение шести месяцев.

16 июня американский президент Дональд Трамп провел свою первую двустороннюю встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В итоге они поручили своим командам "ускорить работу над заключением хорошей и справедливой сделки".

Тем не менее, после встречи, Трамп раскритиковал Европейский Союз за то, что тот не предложил Вашингтону "справедливого" торгового соглашения.