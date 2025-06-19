ЗМІ: розвідка США не бачить ознак, що Іран може швидко отримати ядерну зброю

Оцінка розвідувальної спільноти США щодо ядерної програми Ірану не змінилася з березня, коли директорка Національної розвідки повідомила законодавцям, що Тегеран має великі запаси збагаченого урану, однак не ухвалив рішення про термінове створення атомної бомби.

Про це повідомляє NBC News, пише "Європейська правда".

Водночас телеканал зазначає, що коментарі президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу малюють іншу картину, оскільки припускають, що Іран прискорився у створенні ядерної зброї.

Трамп заявив у середу, що Іран знаходиться "за кілька тижнів" від володіння ядерною зброєю, а Нетаньягу в недавньому інтерв'ю сказав, що Іран реалізує "таємний план" зі створення бомби протягом декількох місяців.

Сенатор-демократ Марк Ворнер, який є заступником голови Комітету з розвідки, заявив журналістам, що він здивований заявами Трампа, оскільки законодавці отримали іншу інформацію від представників розвідки США.

Директорка Нацрозвідки Тулсі Габбард у березні повідомила законодавцям, що американські розвідувальні агентства дійшли висновку, що Іран не прийняв рішення про створення ядерної зброї, але має запаси збагаченого урану, що значно перевищують потреби для цивільних цілей.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що думка розвідувальної спільноти США не змінилася з часу її свідчень.

Сенатор Ворнер заявив у середу, що "цього тижня" отримав додаткове підтвердження березневої оцінки розвідки.

"Принаймні, на цей час розвідка дотримується висновку, що Іран не рухається в напрямку створення ядерної зброї. Вони збагачували додатковий уран, але ще не використовували його для озброєння, і це (рішення) залишалося за верховним лідером", – сказав він.

Як відомо, коли Трампу нагадали про березневий коментар Габбард, той відмахнувся: "Мені байдуже, що вона сказала".

У середу Трамп залишив без відповіді запитання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.