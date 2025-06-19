СМИ: разведка США не видит признаков, что Иран может быстро получить ядерное оружие

Оценка разведывательного сообщества США относительно ядерной программы Ирана не изменилась с марта, когда директор Национальной разведки сообщила законодателям, что Тегеран имеет большие запасы обогащенного урана, однако не принял решение о срочном создании атомной бомбы.

Об этом сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".

В то же время телеканал отмечает, что комментарии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рисуют другую картину, поскольку предполагают, что Иран ускорился в создании ядерного оружия.

Трамп заявил в среду, что Иран находится "в нескольких неделях" от обладания ядерным оружием, а Нетаньяху в недавнем интервью сказал, что Иран реализует "тайный план" по созданию бомбы в течение нескольких месяцев.

Сенатор-демократ Марк Уорнер, который является заместителем председателя Комитета по разведке, заявил журналистам, что он удивлен заявлениями Трампа, поскольку законодатели получили другую информацию от представителей разведки США.

Директор Нацразведки Тулси Габбард в марте сообщила законодателям, что американские разведывательные агентства пришли к выводу, что Иран не принял решение о создании ядерного оружия, но имеет запасы обогащенного урана, значительно превышающие потребности для гражданских целей.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что мнение разведывательного сообщества США не изменилось со времени ее показаний.

Сенатор Уорнер заявил в среду, что "на этой неделе" получил дополнительное подтверждение мартовской оценки разведки.

"По крайней мере, в настоящее время разведка придерживается вывода, что Иран не движется в направлении создания ядерного оружия. Они обогащали дополнительный уран, но еще не использовали его для вооружения, и это (решение) оставалось за верховным лидером", – сказал он.

Как известно, когда Трампу напомнили о мартовском комментарии Габбард, тот отмахнулся: "Мне безразлично, что она сказала".

В среду Трамп оставил без ответа вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.