"Мені байдуже": Трамп заперечив главі нацрозвідки США щодо ядерної програми Ірану

Президент США Дональд Трамп публічно відкинув заяви глави Національної розвідки Тульсі Габбард, яка в березні спростовувала наміри Ірану розробити ядерну зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У березні під час свідчень у Сенаті директорка Національної розвідки США заявила, що, за американськими розвідданими, Іран "не створює ядерної зброї", від чого він публічно відмовився у 2003 році.

Але у вівторок під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трамп заявив, що Іран був "дуже близький" до отримання ядерної зброї.

Коли президенту США нагадали про свідчення Габбард, він відповів: "Мені байдуже, що вона сказала. Я вважаю, що вони (іранці. – Ред.) були дуже близькі до цього (ядерної зброї. – Ред.)".

