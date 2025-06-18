Трамп про можливий удар по Ірану: "Ніхто не знає, що я хочу зробити"

Президент США Дональд Трамп у середу залишив без відповіді запитання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трампа сказав, спілкуючись з журналістами біля Білого дому.

Трамп відмовився відповідати на запитання про залучення США до військових дій в Ірані. "Я не можу цього сказати", – сказав він.

"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Ніхто не знає, що я хочу зробити. Але я можу сказати ось що: Іран має багато проблем і хоче вести переговори", – заявив Трамп.

Потім він повторив своє твердження, яке висловлював кілька разів протягом останніх днів, що Іран мав би бути більш готовим до переговорів до того, як Ізраїль завдав удару.

Трамп також зазначив, що іранські переговорники запропонували можливість приїхати до Білого дому, хоча, за його словами, це "буде складно для них".

Він також заявив, що не впевнений, як довго триватиме конфлікт, враховуючи, що іранська система протиповітряної оборони майже знищена.

"Два дуже простих слова: беззастережна капітуляція", – сказав також він.

Трамп також висловив переконання, що іранці мають "злі наміри" щодо ядерної програми країни.

Разом з тим Трамп додав, що він любить іранців і зустрів багатьох з них протягом своєї кар'єри.

У вівторок Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

У середу верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".