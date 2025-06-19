Британська розвідка розповіла про можливі виклики для РФ через конфлікт Ізраїлю з Іраном

Розвідка Великої Британії зазначає, що нинішній конфлікт між Ізраїлем та Іраном ставить перед Росією виклики, однак водночас Кремль бачить у цьому певну вигоду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки, який опублікований в Х Міністерства оборони Британії.

У відомстві нагадали, що Росія не має офіційних зобов’язань надавати Ірану будь-яку військову допомогу в його конфлікті з Ізраїлем.

Угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном, підписана в січні 2025 року, охоплює співпрацю в низці сфер, включаючи оборону та безпеку, але не містить положення про взаємну оборону. Це контрастує з угодами між РФ та Білоруссю або КНДР.

Як зазначено в огляді, Росія, майже напевно, бачить у цьому конфлікті певну вигоду, оскільки він відволікає увагу міжнародної спільноти від її розв’язаної війни проти України.

"Однак конфлікт, ймовірно, негативно вплине на майбутнє постачання іранського військового обладнання до Росії", – додає розвідка.

У відомстві нагадали, що Росія отримала від Ірану значну кількість ударних дронів.

Крім того, Тегеран суттєво посприяв створенню виробництва таких дронів на території РФ, а також надав балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї заявив, що будь-яке втручання США у конфлікт на Близькому Сході стане приводом "для повномасштабної війни в регіоні".