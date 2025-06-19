Британская разведка рассказала о возможных вызовах для РФ из-за конфликта Израиля с Ираном

Разведка Великобритании отмечает, что нынешний конфликт между Израилем и Ираном ставит перед Россией вызовы, однако в то же время Кремль видит в этом определенную выгоду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки, который опубликован в Х Министерства обороны Великобритании.

В ведомстве напомнили, что Россия не имеет официальных обязательств предоставлять Ирану любую военную помощь в его конфликте с Израилем.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанное в январе 2025 года, охватывает сотрудничество в ряде сфер, включая оборону и безопасность, но не содержит положения о взаимной обороне. Это контрастирует с соглашениями между РФ и Беларусью или КНДР.

Как указано в обзоре, Россия почти наверняка видит в этом конфликте определенную выгоду, поскольку он отвлекает внимание международного сообщества от развязанной ею войны против Украины.

"Однако конфликт, вероятно, негативно повлияет на будущие поставки иранского военного оборудования в Россию", – добавляет разведка.

В ведомстве напомнили, что Россия получила от Ирана значительное количество ударных дронов.

Кроме того, Тегеран существенно поспособствовал созданию производства таких дронов на территории РФ, а также предоставил баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. После того начался обмен ударами.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаэи заявил, что любое вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для полномасштабной войны в регионе".