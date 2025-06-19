Науседа: навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими, ніж у 2021 році

Військові навчання Білорусі та Росії "Запад", які заплановані на вересень, будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після засідання Державної ради оборони, цитує литовський суспільний мовник LRT, пише "Європейська правда".

Науседа заявив, що масштаб самих навчань, "з очевидних причин", буде вдвічі або втричі меншим за кількісними показниками, ніж у 2021 році. За його словами "очевидні причини" – це участь Росії у війні з Україною та передислокацію великої кількості техніки й особового складу на фронт.

Хоча формат і характер "Запад" залишаються переважно незмінними, литовський президент наголосив, що його країна та її союзники готові до "будь-яких несподіванок".

Міністерка оборони Довіле Шакалієне акцентувала, що одночасно з "Западом" Литва проведе власні національні та союзницькі навчання.

"Ми хочемо чітко заявити, що впродовж цього періоду триватиме інтенсивна та активна робота з великою кількістю союзників і наших військ, що значно підвищує нашу готовність до будь-якого розвитку подій", – додала вона.

Нещодавно голова Комітету національної безпеки і оборони Литви Гедрімаc Єглінскас заявив, що не бачить жодних ознак того, що Росія чи Білорусь можуть напасти на країни НАТО на тлі навчань "Запад".

Перед тим Мінськ заявив, що зменшить масштаб спільних з Росією навчань, скоротивши список учасників і відсунувши їх далі від західних кордонів.