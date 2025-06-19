Науседа: учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше, чем в 2021 году

Военные учения Беларуси и России "Запад", которые запланированы на сентябрь, будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после заседания Государственного совета обороны, цитирует литовский общественный вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа заявил, что масштаб самих учений, "по очевидным причинам", будет вдвое или втрое меньше по количественным показателям, чем в 2021 году. По его словам "очевидные причины" – это участие России в войне с Украиной и передислокация большого количества техники и личного состава на фронт.

Хотя формат и характер "Запада" остаются преимущественно неизменными, литовский президент подчеркнул, что его страна и ее союзники готовы к "любым неожиданностям".

Министр обороны Довиле Шакалиене акцентировала, что одновременно с "Западом" Литва проведет собственные национальные и союзнические учения.

"Мы хотим четко заявить, что в течение этого периода будет продолжаться интенсивная и активная работа с большим количеством союзников и наших войск, что значительно повышает нашу готовность к любому развитию событий", – добавила она.

Недавно председатель Комитета национальной безопасности и обороны Литвы Гедримас Еглинскас заявил, что не видит никаких признаков того, что Россия или Беларусь могут напасть на страны НАТО на фоне учений "Запад".

Перед тем Минск заявил, что уменьшит масштаб совместных с Россией учений, сократив список участников и отодвинув их дальше от западных границ.