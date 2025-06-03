У Литві не бачать загрози від майбутніх навчань Білорусі та РФ "Запад"

Голова Комітету національної безпеки і оборони Литви Гедрімаc Єглінскас наразі не бачить жодних ознак того, що Росія чи Білорусь можуть напасти на країни НАТО.

Його цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Єглінскас зробив цю заяву після того, як президент Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі в понеділок, 2 червня, закликав лідерів країн "Бухарестської дев’ятки" звернутися до своїх розвідслужб щодо планів Білорусі на військові навчання "Запад", які заплановані на цю осінь.

"Наша розвідка має дуже чітке уявлення про те, що відбувається в Білорусі, розвідка НАТО також володіє інформацією про ситуацію в Білорусі, і наразі немає жодних ознак, що Росія, тим більше Білорусь, може або здатна здійснити звичайну атаку на країни НАТО", – заявив він.

Окрім цього, Єглінскас пов’язав заяву українського президента з "характерним" для Зеленського "стилем переконання".

"Ми бачимо досить типовий стиль президента Зеленського, він постійно натякає, що НАТО має бути краще підготовленим, що Росія і Білорусь можуть атакувати в будь-який момент. Ми повинні бути пильними, повинні розуміти контекст, у якому говорить президент Зеленський", – сказав він.

Його підтримав заступник голови комітету, колишній міністр оборони від консерваторів Лаурінас Кащюнас, який зазначив, що Зеленський, маючи досвід нападів з боку Білорусі, перебуває в стані війни і "бачить усе в незвичному світлі".

"Ми також ставимося до цього дуже серйозно, але наразі немає розвідувальних даних з чіткими ознаками, а західна та натівська розвідка – справді найсильніша у світі, – що відбувається щось незвичайне, нестандартне, щось, що виходить за межі нашого контролю", – додав він.

Минулого тижня Мінськ заявив, що зменшить масштаб спільних з Росією навчань, скоротивши список учасників і відсунувши їх далі від західних кордонів.

Водночас, за словами Єглінскаса, попри заявлене скорочення масштабів, навчання відбудуться у звичному форматі – за сценаріями протистояння з НАТО.

"Сценарії, які відпрацьовуються під час навчань, зрозумілі: завжди за участю НАТО, атака на Альянс, зіткнення з його силами тощо. Це не змінюється і не змінює намірів ані Білорусі, ані Росії вчиняти наступальні або, як вони це подають, оборонні дії проти НАТО", – додав він.

Як відомо, РФ і Білорусь у вересні 2025 року планують провести масштабні спільні військові навчання "Запад". Офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Однак ці навчання завжди викликають побоювання в офіційних осіб країн, що межують з Росією і Білоруссю, щодо можливих ненавмисних інцидентів.

Наприклад, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Вільнюс жорстко реагуватиме на будь-які порушення чи інциденти під час таких навчань.

Проте глава Генерального штабу Збройних сил Литви Ремігіюс Балтренас заявив, що російсько-білоруські масштабні спільні військові навчання не будуть "більшими або загрозливішими", ніж чотири роки тому.

А нещодавно стало відомо, Польща проведе власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад", які відбудуться у вересні.