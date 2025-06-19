Іспанія протистоятиме планам НАТО щодо збільшення витрат на оборону

Іспанія збирається виступити проти планів НАТО підвищити цільовий рівень витрат членів Альянсу на оборону до 5% від ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда", заявив представник уряду, якого цитує Bloomberg.

За словами офіційного представника уряду, Іспанія готує офіційну відповідь на пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Він також додав, що Мадрид не бачить підстав для збільшення цільового показника понад поточні 2% від ВВП.

Іспанія докладе зусиль, щоб заблокувати план Рютте на саміті в Гаазі наступного тижня, якщо він не змінить свою позицію, додав представник.

Раніше іспанська міністерка оборони Маргарити Роблес заявляла, що Іспанія дотримується свого плану щодо видатків на оборону в розмірі 2% ВВП. При цьому вона зазначала, що Іспанія не буде ветувати рішення НАТО про підвищення цільового рівня витрат на оборону під час саміту в Гаазі.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет впевнений, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

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