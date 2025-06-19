Испания будет противостоять планам НАТО по увеличению расходов на оборону

Испания собирается выступить против планов НАТО повысить целевой уровень расходов членов Альянса на оборону до 5% от ВВП.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель правительства, которого цитирует Bloomberg.

По словам официального представителя правительства, Испания готовит официальный ответ на предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Он также добавил, что Мадрид не видит оснований для увеличения целевого показателя сверх текущих 2% от ВВП.

Испания приложит усилия, чтобы заблокировать план Рютте на саммите в Гааге на следующей неделе, если он не изменит свою позицию, добавил представитель.

Ранее испанский министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что Испания придерживается своего плана по расходам на оборону в размере 2% ВВП. При этом она отмечала, что Испания не будет ветировать решение НАТО о повышении целевого уровня расходов на оборону во время саммита в Гааге.

Между тем министр обороны США Пит Хегсет уверен, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП.

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