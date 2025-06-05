Іспанія каже, що не буде ветувати рішення саміту НАТО, але 2% на оборону для неї достатньо

Іспанія продовжує відмовлятися надати свою підтримку збільшенню оборонних витрат НАТО до 5%.

Це, як повідомляє "Європейська правда", випливає із заяви міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, її цитує агентство Reuters.

Роблес заявила, що Іспанія дотримується свого плану щодо видатків на оборону в розмірі 2% ВВП.

"Ми вважаємо, що цих 2% достатньо для виконання зобов'язань, які ми взяли на себе", – сказала Роблес.

Вона додала, що Іспанія не буде ветувати рішення НАТО про підвищення цільового рівня витрат на оборону під час саміту, який відбудеться наприкінці цього місяця в Гаазі.

"Важливо, щоб кожна країна була здатна досягти цілей, які вона перед собою поставила", – сказала іспанська міністерка.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у квітні оголосив про план збільшити військові витрати на 10,5 млрд євро цього року, перенісши на цей рік досягнення мети у 2% ВВП з раніше встановленого терміну до 2029 року.

Незважаючи на новий план, Іспанія, яка у 2024 році витратила на оборону лише 1,3%, що є найнижчим показником серед членів НАТО, зазнає тиску з метою збільшення витрат.

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс 3 травня заявив, що Іспанія повинна збільшити витрати до 3% ВВП.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет впевнений, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

Іспанія є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону.

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